Анита Цой рассказала, как ее чуть не избили из-за «украденной фамилии»

Москва, 8 февраля. Певица Анита Цой вновь прокомментировала слухи о своем родстве с легендарным солистом группы «Кино» Виктором Цоем. Одна фамилия со звездой чуть не привела артистку к трагедии.

Знаменитость неоднократно говорила, что не является родственницей Виктора Цоя, хотя его творчество ей нравится. Некоторые даже думали, что Анита на фамилии известного артиста пытается построить себе карьеру в отечественном шоу-бизнесе. Дело дошло даже до того, что певицу чуть не избили.

«Я ему (Виктору Цою. — Прим. ред.) никто. Просто вышла замуж и взяла фамилию Цой. Как-то меня даже приехали бить фанаты, думали, что я пользуюсь фамилией знаменитого певца. Но я им доказала, что это совпадение, что Цой — это реально моя фамилия. Они успокоились, но не поверили и позже, уезжая, один из них сказал: «Мы то знаем, что ты сестра Виктора Цоя», — рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Накануне певице исполнилось 50 лет. В понедельник в эфир вышел выпуск «Судьбы человека», посвященный Аните Цой. Она рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым о своем детстве и заветных мечтах. Звезда призналась, что уже хочет стать бабушкой.