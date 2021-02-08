Глава ЕР Неверов высказался о праве иноагентов участвовать в выборах

Москва, 8 февраля. Председатель политической фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поделился мнением о возможности участия в выборах граждан, признанных иностранными агентами.

По его словам, иностранным агентам не нужно избираться ни в какие органы власти. Политик также добавил, что этим гражданам необходимо оправдывать свой статус.

Таким образом глава партии прокомментировал инициативу о недопуске физлиц-иноагентов и их родственников к участию в выборах.

Ранее такую идею выдвинул президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков. Он обусловил это высокой активностью прозападных общественных деятелей.