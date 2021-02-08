Песков: власти России ведут поэтапную работу над увеличением размера пенсий

Москва, 8 февраля. Обеспечить всем пенсионерам высокие пособия в одночасье невозможно. Однако власти поэтапно работают над этой задачей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трудно не согласиться, что в 1990-е годы действительно было плохо. Но также нельзя отрицать, что теперь пенсии заметно выросли, прокомментировал Песков слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсионном обеспечении россиян.

Кризисные ситуации, в частности пандемия, действительно тормозят процесс улучшения благосостояния пенсионеров, указал представитель Кремля.

«Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, неоднократно указывавшего на необходимость работы в плане пенсионного обеспечения. Скачкообразно достичь этой цели нельзя, заключил пресс-секретарь.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала недовольство некоторых россиян по поводу размера их пенсий. В качестве аргумента в защиту действующей пенсионной системы РФ она назвала полное отсутствие в стране выплат в 1990-х годах.