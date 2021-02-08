Власти Дагестана намерены снизить налог для турбизнеса за 2020 год

Махачкала, 8 февраля. Депутаты дагестанского парламента рассматривают законопроект о снижении налога для турбизнеса при упрощенной схеме налогообложения. В комитете по предпринимательству полагают, что документ запоздал, но считают его полезным для экономики. Бизнес-омбудсмен республики выступает за его принятие на фоне падения туристического потока в регион из-за пандемии коронавируса.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 закона Республики Дагестан «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» уже принят Народным Собранием (НС) РД в первом чтении. Документ предполагает снижение в 2020 году налоговой ставки до 1% для предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

В региональном Минтуризме не смогли оперативно прокомментировать значимость законопроекта для бизнеса. В Минэкономики республики ФАН сообщили, что федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать ставку соответствующего налога на уровне 1%.

«Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», законами субъектов федерации могут устанавливаться дифференцированные налоговые ставки в пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков», – пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что эта инициатива позволит вывести часть туристического бизнеса в Дагестане из неформального сектора. Также закон будет способствовать развитию в регионе туризма.

«Принятие законопроекта приведет к росту количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, снижению налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию туризма и гостиничного бизнеса», – уверены в Минэкономики РД.

Там подчеркнули, что туристический сектор стал одним из наиболее пострадавших в условиях вынужденных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Снижение налога позволит поддержать бизнес, работающий в этой сфере, считают в ведомстве.

В Дагестанстате ФАН сообщили, что туристический поток в республику по итогам 2020 года снизился примерно на 40%. При этом в службе уточнили, что речь идет именно об организованном туризме.

«Турпоток снизился и, по нашим расчетам, он составит около 60% к уровню 2019 года. Мы имеем в виду работу туристических комплексов, поездки по путевкам – организованный туризм. Так называемый «дикий» туризм, когда люди сами составляют маршрут, покупают билеты, находятся в республике несколько дней, в статистику туризма не попадает – это уже относится к категории перевозок», – объяснили в ведомстве.

При этом организованный туризм показал в прошлом году существенное падение. В Дагестанстате полагают, что это вызвано значительным сокращение проводимых в регионе спортивных и деловых мероприятий.

«Многие крупные туристические комплексы в республике в 2020 году были заполнены лишь наполовину. Если до пандемии у нас проводилось множество конференций, совещаний, спортивных соревнований, то в прошлом году их почти не было. Поэтому упала и заполняемость гостиниц и баз отдыха», – рассказали в службе статистики.

В ходе обсуждения в региональном парламенте законопроекта о снижении налога для турбизнеса, председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству НС Муса Мащилиев обратил внимание авторов инициативы на то, что документ немного запоздал – он был более уместен в 2020 году. Сферы, приостановившие свою деятельность из-за пандемии, требуют больше внимания региональных властей, считает депутат.

«Безусловно, закон хороший, и его нужно принимать. Однако, почему мы вспомнили о туризме в 2021 году, когда налоговые послабления требовались в 2020 году? Я предлагаю правительству Дагестана, министерству экономики республики инициировать такие законы сразу же после того, как какой-либо сфере запретят работать. Их сразу же необходимо освобождать от уплаты налогов, причем, от уплаты налогов на землю и на имущество», – сказал парламентарий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурад Далгатов считает, что снижение ставки налога для турбизнеса до 1% будет способствовать развитию отрасли в республике. Кроме того, закон позволит выйти из неформального сектора отдельным предпринимателям, подключиться к системе эквайринга и, тем самым, повысить свои продажи.

«Принятие закона создаст более благоприятные условия для туризма. Сфера получит дальнейшее развитие и после расширения использования нашими предпринимателями эквайринга, который играет значительную роль в туристической отрасли. Мы совсем недавно договорились со «Сбербанком» о снижении стоимости эквайринга для бизнеса, работающего в дагестанском туризме. Для туризма особенно важно иметь возможность принимать оплату посредством банковских карт. К сожалению, эквайринг до сих пор плохо был развит в нашей республике, надеемся, что теперь все будет иначе», – сказал бизнес-омбудсмен корреспонденту ФАН.

Глава регионального Минпромторга Низам Халилов на одном из недавних совещаний у руководства республики отмечал, что внедрение системы эквайринга в торговых точках повышает продажи бизнеса в среднем на 15%. Он также призывал предпринимателей использовать эту систему в своей работе.

Ранее ФАН сообщал, что в Махачкале был неправомерно повышен налог на землю, взимаемый с определенных категорий предпринимателей. После вмешательства прокуратуры соответствующее постановление столичной мэрии было отменено.