Помощник Кобзона проиграл суд его вдове Нелли

Москва, 8 февраля. Ефим Петров, бывший когда-то помощником Иосифа Кобзона по работе в Государственной думе, проиграл апелляционный суд Нелли Кобзон. Супруга Петрова, художница Елена Флерова, не дожила до апелляции, скончавшись в июне прошлого года. Они пытались оспорить завещание певца в части их долга, который сейчас исчисляется в сумме 18 290 405,24 рубля и 1 292 379,90 исполнительского сбора.

Ефим Петров и Елена Флерова еще в 2009 году одолжили у Иосифа Кобзона 300 тысяч долларов для открытия в Германии музея изобразительных искусств, где стали бы выставлять картины художницы. Долг планировали отдавать из прибыли, приносимой музеем. А в залог оставили 141 картину Флеровой. Но с музеем не срослось, и почти десять лет спустя Кобзон потребовал свои деньги обратно. Так как он их не получил, то стал требовать через суд. Его певец выиграл, и судебные приставы начали исполнительное производство, поскольку Петров и Флерова так и не успели отдать долг.

Нотариус, заверявший завещание артиста, выдал Нелли Кобзон свидетельство о праве требования задолженности в размере 18 432 570 рублей с супружеской четы. Флерова и Петров пытались опротестовать завещание, основным аргументом стали исполнительные листы, выданные на имя Кобзона.

«Как следует из искового заявления, истец оспаривает выдачу нотариусом указанного свидетельства о праве на наследство, поскольку в данном свидетельстве фигурируют исполнительные листы на Кобзон И. Д. и право требования на получение денежных средств по данным исполнительным листам. Данное требование истец обосновал тем, что в завещании наследодателя не имеется указания на завещание наследнику имущественных прав, вытекающих из исполнительных листов», — говорится в материалах суда.

Напомним, Елена Флерова умерла в июне прошлого года от последствий COVID-19. Она была единственной женщиной, которой Нью-Йоркский раввинат разрешил входить во внутренний мужской зал синагоги. Такую привилегию женщина получила за большой вклад в развитие еврейской культуры.