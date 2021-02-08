Президента Сербии планировали убить 17 лжеболельщиков в Белграде

Белград, 8 февраля. Президент Сербии Александр Вучич едва не стал жертвой покушения в Белграде во время открытия памятника основателю сербского средневекового государства Стефану Немане.

О несостоявшемся покушении на главу страны журналистам рассказал глава управления криминальной полиции Богдан Пушич. По его словам, в день торжественной церемонии открытия монумента 27 января безопасность Вучича обеспечивали более 850 спецназовцев.

В этот же день силовики задержали в Белграде 17 человек — членов ОПГ, которые подозреваются в убийствах, похищениях, торговле людьми, вымогательствах и распространении запрещенных веществ. Задержанные, по данным разведки, планировали под видом футбольных болельщиков напасть на Вучича. В квартирах, связанных с членами банды, были найдены и изъяты две снайперские винтовки.

В полиции полагают, что ОПГ планировала покушение на президента, чтобы отомстить за объявленную им войну организованной преступности.