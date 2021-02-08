Президент Гаити обвинил оппозицию в попытке госпереворота, 20 человек арестованы

Порт-о-Пренс, 8 февраля. Президент Гаити Жовенель Моиз объявил, что силы безопасности страны предотвратили государственный переворот в стране, осуществить который пытались члены оппозиции на фоне массовых протестов. Более 20 заговорщиков были арестованы, сообщает издание El Caribe.

Попытка госпереворота

Президент Жовенель Моиз и премьер-министр Жозеф Жют объявили о попытке свержения власти перед сторонниками и журналистами в аэропорту Порт-о-Пренса. Оттуда они собирались вылететь в город Жакмель на церемонию открытия ежегодного карнавала.

«На меня было совершено покушение», — объявил Моиз.

По словам президента, заговор готовился с 20 ноября 2020 года. У арестованных были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия. Среди заговорщиков оказалась генеральный инспектор полиции Антуанетта Готье и член Верховного суда Ивикель д'Абрезиль, который по планам оппозиции должен был стать временным президентом Гаити.

Moïse no ofreció detalles o pruebas, pero el ministro de Justicia de Haití, Rockefeller Vincent, declaró que el gobierno frustró un intento de golpe de Estado#elCaribe #Haiti #JovenelMoise #GolpedeEstado https://t.co/GCUt0VuimK — El Caribe (@ElCaribeRD) February 7, 2021

Через несколько часов после выступления лидер местной оппозиции Андре Мишель на пресс-конференции призвал к народному восстанию против власти Моиза. Он потребовал немедленного освобождения д'Абрезиля — член Верховного суда пользуется уголовным иммунитетом.

Les services de renseignement sur le terrain ont déjoué une tentative de coup d'État en préparation depuis le 18 février 2019; une policière de la hiérarchie de la PNH a été arrêtée ainsi que 23 autres complices.

De nombreuses armes et des munitions ont été saisies dans un [1] pic.twitter.com/HpwfrssHGG — Rodney Louis Officiel ???????? (@rodney_haiti) February 7, 2021

Министр юстиции Рокфеллер Винсент заявил, что генеральный инспектор Антуанетта Готье вступила в сговор с сотрудниками службы безопасности президентского дворца для ареста главы государства.

Dossier 7 fevrier 2021 vs. 7 fevrier 2022



Article 134 -2



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Rockefeller Vincent: "Se paske w li li ki fè konnen sal di" pic.twitter.com/pFotXPrLdO — Jean-Junior JOSEPH (@jeanjuniorj) February 8, 2021

Жовенель Моиз тем временем призвал оппозицию к диалогу. Он заверил, что намерен оставаться у власти до конца своего срока в 2022 году.

«Еще не поздно, — сказал он. — Я не диктатор. Диктаторы — это люди, которые берут власть и не знают, когда уходят. Я знаю, что мой мандат заканчивается 7 февраля 2022 года».

Однако большую часть времени в своем радиовыступлении президент Гаити уделил не протестам, а планам на оставшийся у него год правления.

«Моя администрация получила от народа Гаити 60-месячный Конституционный мандат. Мы исчерпали 48. Следующие 12 месяцев будут посвящены реформе энергетического сектора, проведению референдума и организации выборов», — объявил Моиз.

Mon Administration a reçu du peuple haïtien un mandat constitutionnel de 60 mois. Nous en avons épuisé 48. Les 12 prochains mois seront consacrés à la réforme du secteur de l’énergie, la réalisation du référendum et l’organisation des élections. — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) February 7, 2021

Банда против полиции

В Гаити продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента. Накануне арестов в столице Порт-о-Пренсе они вылились в столкновения между полицией и членами банды «Фантом 509». В ходе перестрелок были сожжены четыре автомобиля, погиб сотрудник полицейского спецназа, а четверо бандитов получили огнестрельные ранения.

Банда «Фантом 509» состоит из бывших сотрудников правоохранительных органов, которые в 2020 году добивались от властей повышения заработной платы. Когда их требования не были удовлетворены, полицейские уволились и занялись рэкетом и поборами с населения. Администрация Моиза включила «Фантом 509» в список террористических организаций.

Требования оппозиции

Жовенель Моиз фактически занял должность президента Гаити 7 февраля 2017 года. Это произошло спустя год после окончания полномочий предыдущего президента Мишеля Мартелли из-за долгого разрыва между первым и вторым туром выборов в результате стихийных бедствий и политической нестабильности. Страну в этот период возглавлял временный президент Жослерм Привер.

Согласно действующей конституции Гаити, президентский срок должен быть сокращен на время, в течение которого в стране были проблемы с подсчетом голосов или проведением выборов. Местная оппозиция считает, что Моиз должен покинуть свой пост 7 февраля — ровно через пять лет после того как в 2016 году закончились полномочия Мишеля Мартелли. Согласно планам оппозиции, исполняющим обязанности президента после отставки президента должен стать один из членов Верховного суда Гаити.

Жовенель Моиз не согласен и считает, что вправе управлять государством до 2022 года. Перед президентскими выборами, назначенными на сентябрь 2021 года, в апреле должен пройти референдум по изменению конституции.