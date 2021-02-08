Что стоит за заявлением Москвы о признании Украины частью Русского мира

В Соединенных Штатах отказались учитывать, что жители Украины и России — один народ. В Киеве тоже не могут признать Украину частью Русского мира, так как сама идея украинской государственности строится на отрицании связи с Россией. Подробнее — в материале ФАН.

Кремль считает Украину частью Русского мира, и Москве не нравится линия Киева по отрицанию этой общности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства», — заявил Песков.

«Это понимают во всем мире»

Как отметил политолог Андрей Иванов, Украина, безусловно, — часть Русского мира. Это понимают и в России, и на Украине и вообще в любой точке мира. Когда возникает непонимание этого, то возникают эксцессы. Планы США оторвать Украину от России во время Майдана 2014 года привели к трагическим последствиям.

«А в Вашингтоне просто отказались учитывать, что жители Украины и России — это один народ. Собственно, как некоторые горе-геополитики в РФ думают о возможности поссорить Европу и США, забывая, что жители Америки имеют корни в Европе. В последние годы мы прекрасно увидели, как украинцы по-прежнему сохранили теплые чувства по отношению к Русскому миру. Был очень короткий период «патриотического угара» в 2014 году, но сегодня все украинские националисты находятся в маргинальной нише. Да и действующий президент Владимир Зеленский избрался на настроениях усталости от милитаристской риторики [Петра] Порошенко», — пояснил Андрей Иванов.

Другое дело, заметил эксперт, — что в Киеве не могут признать очевидное, так как сама идея украинской государственности строится на отрицании связи с Россией. Но главное, что следует учитывать, — необходимость проекта развития со стороны Москвы. Русский мир не может быть лишь культурным полем, историческим воспоминанием — он должен стать проектом, ориентированным в будущее.

«Должны быть поставлены конкретные цели, сроки решения задач, тогда Русский мир обретет конкретное наполнение, понятное людям. В этом направлении Россия делает шаги, например, создав Евразийский союз. Но важно показать, что наша модель действительно может привести к ощутимым результатам. Русский мир может в этом случае стать очень широким понятием, как скажем, стал китайский проект «Одного пояса и пути». Ведь нельзя сказать, что страны Юго-Восточной Азии и Африки относятся к «китайскому миру» культурно или исторически. Однако все понимают, что в условиях мирового экономического кризиса Китай способен придать импульс экономикам других стран, и к Пекину потянулись из разных уголков света. Россия сегодня нуждается именно в масштабном проекте развития», — заключил Андрей Иванов.

Россия не откажется от Украины

Политолог Владимир Карасев уверен, что Россия никогда не откажется от Украины. Причем, уверен он, Украина в будущем сама вернется в состав России.

«Украина, а лучше назовем ее правильно — Малороссией, — не только часть Русского мира. Это часть России, территория России. Так было всегда исторически. И так будет. Мы не можем отказаться от русских земель, от русских людей. Поэтому в Россию возвращен русский Крым, на полпути — русский Донбасс. Вернется и русская Малороссия. И никто не остановит этот процесс: ни западные партнеры, ни их бандеровские холопы», — уверен Владимир Карасев.

Политолог Максим Жаров заметил, что позиция Кремля по Украине — часть продвижения национальных интересов с помощью «мягкой силы».

«Сам Владимир Путин и его пресс-секретарь уже неоднократно говорили о том, что Украина — это часть Русского мира. Поэтому позиция Кремля тут не меняется, что в очередной раз подтвердил Песков, комментируя итоги заседания Совбеза РФ по поводу продвижения интересов России в мире с помощью инструментов «мягкой силы», — заключил Максим Жаров.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.