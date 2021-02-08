Личность подозреваемого в жестоком убийстве учительницы в Воронеже установлена

Воронеж, 8 февраля. Следственный комитет установил личность мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве учительницы математики, его объявили в федеральный розыск.

Нападавшим, по предварительной версии, оказался 31-летний мужчина. Следователи уже предъявили ему заочное обвинение, сообщается на сайте ведомства.

Нападение на 47-летнюю женщину произошло у надземного перехода возле остановки «Гостиница Спутник». Преступник нанес ей многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь, учительница скончалась на месте. Кроме того, у убитой похитили сумку с деньгами, золотой браслет и мобильный телефон.

Известно также, что незадолго до смерти женщина разговаривала по телефону с учителем физики и успела выкрикнуть, что на нее напали, сообщал ФАН. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей».