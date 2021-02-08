Названа дата похорон скончавшейся после ДТП жены певца Сумишевского

Москва, 8 февраля. Директор певца Ярослава Сумишевского, потерявшего жену после страшной автокатастрофы, назвал дату ее похорон.

Супругу исполнителя Наталью Бородкину похоронят 8 февраля. Директор певца сообщил, что траурная церемония состоится в понедельник, но отказался уточнять время и место.

«Не могу сказать вам, простите», — добавил Александр.

Страшная авария, после которой скончалась Бородкина, произошла 29 января под Красноярском. Жена Сумишевского вместе с мужем ехала на внедорожнике на выступление. За рулем автомобиля находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу для обгона, после чего машина столкнулась с автоцистерной, напоминает Пятый канал.

Гуляков погиб на месте ДТП, а Сумишевский почти не пострадал. Супругу артиста, получившую тяжелые травмы, госпитализировали и затем перевезли в другую больницу на вертолете. Врачи почти неделю боролись за ее жизнь, но Бородкина, впавшая в кому, умерла 6 февраля. У нее остался четырехлетний сын.

Друг Сумишевского, музыкант Александр Ломинский ранее рассказал, что певец нуждается в поддержке после трагедии. Исполнитель очень тяжело переживает смерть жены.