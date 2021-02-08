Семеро подозреваемых в убийстве хореографа Натальи Прониной арестованы в Москве

Москва, 8 февраля. Семеро подозреваемых в убийстве известного хореографа Натальи Прониной заключены под стражу по решению суда.

Пронину убили 23 декабря на Профсоюзной улице в Москве. Хореографа застрелили. Следователи полагают, что убийство было заказным, мотивом стала ревность к мужчине.

По данным телеканала «360», заказчицей убийства могла стать соперница Прониной, которая была влюблена в поклонника хореографа. 5 февраля по подозрению в причастности к преступлению были задержаны пять человек. Выйти на них удалось благодаря экспертизе оружия, которое нападавший на девушку бросил на месте расправы. В отношении задержанных возбуждено дело об убийстве по найму и незаконном ношении огнестрельного оружия.