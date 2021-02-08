Экс-депутат Рады рассказал, какие проблемы хочет решить Зеленский войной в Донбассе

Киев, 8 февраля. Война в Донбассе может получить новый виток на фоне стремления украинского президента Владимира Зеленского отвлечь украинцев от внутренних проблем.

Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он подчеркнул, что своеобразным толчком к полномасштабным боевым действиям в Донбассе может стать провал США в России. По его словам, Зеленский также может использовать войну в качестве отвлекающего маневра и решения нескольких важных для себя проблем.

«Массовая социальная напряженность по поводу беспрецедентного увеличения коммунальных тарифов. Также наметился рост недовольства реформой образования, провалом вакцинации от COVID-19 и закрытием оппозиционных телеканалов», – считает Журавко.

Политик уверен, что к эскалации конфликта украинское руководство также подталкивают США и Европа. Он напомнил, что американский президент Джо Байден не скрывает своей воинственной риторики.

«26 января в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Байден прямо называл происходящее на Донбассе агрессией РФ против Украины», — говорит эксперт.

США после провальной попытки дестабилизировать обстановку внутри России несогласованными митингами решили создать новую точку напряженности. Помогать им в этом будет Украина, граждан которой американцам совсем не жалко.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прибыл с инспекцией в Донбасс. Тем временем в Украине закрывают оппозиционные телеканалы и угрожают предпринимателям, имеющим бизнес в ЛНР и ДНР, пишет RT.