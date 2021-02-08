Киркоров и Леонтьев отправились в совместное путешествие

Майами, 8 февраля. Мэтры отечественной поп-сцены Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров отправились в совместное путешествие. Певцов заметили вместе в аэропорту Майами.

Посетители воздушной гавани смогли увидеть звездных путешественников вечером 7 февраля. Киркоров и Леонтьев, которых «застукали» вместе, ожидали рейса в Москву. Певцы находились в приподнятом настроении, особенно веселился Киркоров. Поп-король снимал происходящее на видео и делился кадрами в Instagram Stories.

«Вот такой вот дружной компанией с легендарным, с любимым Валерием Яковлевичем мы возвращаемся домой», — рассказал бывший супруг Аллы Пугачевой.

Видимо, через некоторое время после отпуска исполнители намереваются вернуться к выступлениям. Киркоров поинтересовался у 71-летнего коллеги по сцене, когда у него начинаются гастроли. Леонтьев ответил, что отправится в тур в конце марта.

«Какой смелый!» — неподдельно восхитился король эстрады.

Обоих исполнителей в аэропорту Майами можно было узнать лишь по голосам. В соответствии с местными требованиями они надели маски, а также скрылись за солнцезащитными очками. При этом Леонтьев предпочел более строгий стиль, а его 53-летний товарищ, привыкший эпатировать публику, надел разноцветные очки и маску с необычным узором.

Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев в середине девяностых выходили на сцену Театра Эстрады. Поп-король иногда ностальгирует по тем временам и аншлаговым вечерам.