Пьяный полицейский устроил резню в ресторане на Урале

Екатеринбург, 8 февраля. Лейтенант полиции устроил поножовщину у входа в ресторан, рассказал один из свидетелей инцидента.

Сотрудник правоохранительных органов отдыхал со своим коллегой в баре. После полицейский ввязался в конфликт на втором этаже заведения, предположительно, из-за девушки. В итоге развязалась драка, сообщил очевидец.

Охрана ресторана выгнала пьяного зачинщика конфликта из ресторана, однако дебошир уговорил их пустить его в уборную умыться. Однако, находясь там, он сломал санитайзер и разбил плитку. Охранники выдворили его, но вскоре лейтенант вернулся.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина направился к одному из секьюрити. В этот момент очевидцы заметили в руках злоумышленника нож. При этом полицейский собирался ударить охранника, однако ранение получил в итоге один из гостей бара.

Правоохранители задержали 29-летнего лейтенанта. Он уже дал признательные показания. Полиция передала материалы проверки в следственный отдел СКР, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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