Муж Аниты Цой рассказал о корейском внуке Кобзона

Москва, 8 февраля. Супруг певицы Аниты Цой Сергей рассказал о корейском внуке своего друга и народного артиста Иосифа Кобзона, о котором мало кто знал.

В эфире программы «Судьба человека» Сергей рассказал удивительную историю о жизни известного исполнителя. У Иосифа Давыдовича рождались только внучки, а внуков не было. Однажды сын артиста влюбился в кореянку.

«И, как ни странно, ее звали Анастасия Сергеевна Цой. И мы с Кобзоном придумали мульку, что это моя внебрачная дочь. Как ни странно, многие тогда нам поверили. Потом она родила внука Кобзону. Я сказал, что только корейская женщина может продлить фамилию Кобзон», — рассказал Сергей в беседе с Борисом Корчевниковым.

Кобзон был очень близким человеком для семьи Цой. Анита рассказывала, что народный артист, страдавший онкологическим заболеванием, приехал к ней на премьеру после химиотерапии. Кобзон еле стоял на ногах, но посмотрел выступление певицы и провел с ней вечер в ресторане, исполняя свои песни. Это очень тронуло 50-летнюю знаменитость.