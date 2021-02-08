Более 700 поддельных сайтов Viber работали в России

Москва, 8 февраля. Более 700 сайтов, маскировавшихся под мессенджер Viber, обнаружили в России. Число мошеннических ресурсов в прошлом году возросло на 190% по сравнению с 2019 годом.

Российское подразделение Rakuten Viber (владеет Viber) заключило партнерское соглашение с Group-IB, чтобы бороться с выросшей мошеннической активностью. Всего было выявлено 706 поддельных ресурсов. При этом закрыть доступ к ним удалось в 98% случаев.

«Мошенники создавали сайты с ложной информацией о розыгрышах в мессенджере и делились ссылками на них в групповых и личных чатах Viber, а также за его пределами, чтобы обманным путем получить деньги пользователей», — сообщили в компании.

Федеральное агентство новостей ранее назвало пять мессенджеров, которыми удобно пользоваться для общения с коллегами и близкими. В списке оказались, в частности, WhatsApp, Telegram и Viber.