В Америке блогера застрелили во время его постановочного нападения с ножом

Нэшвилл, 8 февраля. В штате Теннесси был застрелен 20-летний блогер во время съемки пранка с ограблением. В настоящее время полиция штата ведет расследование. Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в пятницу вечером на парковке городского парка. Там 20-летний пранкер, Тимоти Уилкс, подошел со своим другом к компании молодых людей с целью снять на видео розыгрыш с ограблением для своего канала на YouTube. В руках у каждого было по мясницкому ножу. В ответ один из «жертв», 23-летний Дэвид Старнс-младший, достал пистолет и застрелил Уилкса.

Когда на место происшествия прибыла полиция, стрелявший не стал отрицать содеянное и сказал, что совершил это для того, чтобы защитить себя и своих друзей от нападавших. По его словам, он был полностью уверен в серьезности опасности и не подозревал о проведении съемок. На данный момент обвинений в смерти Уилкса никому предъявлено не было.

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