Хит Моргенштерна перепели в нескольких стилях

Москва, 8 февраля. Тульские музыканты исполнили хит рэпера Моргенштерна «Кадиллак» в шести разных музыкальных стилях. Видео было опубликовано на YouTube-канале и собрало несколько тысяч просмотров.

Композиция популярного исполнителя в свое время взорвала интернет. Были представлены различные каверы, и тульские музыканты не стали исключением. Они показали, как хит звучал бы в других распространенных стилях, а именно джаз, панк-рок, шансон, фанк, метал и акустика.

Для каждого стиля в клипе были подобраны свои локации и антураж. Герои видео были и в казино, и на кухне, и в подземном переходе.

Моргенштерн своими треками «взрывает Сеть. Его успехом восхищаются многие, однако некоторые с легкостью объясняют популярность звезды. Например, блогер Лена Миро считает, что исполнитель «хайпится на бедности и комплексах» поклонников.