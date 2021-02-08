«Аш-Шабаб» подорвала конвой силовиков после срыва переговоров по выборам в Сомали

Дусамареб, 8 февраля. Тринадцать сотрудников Службы национальной безопасности Сомали погибли в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги членами экстремистской группировки «Аш-Шабаб», сообщает информационное агентство Deutsche Welle.

Радикальные исламисты уже подтвердили причастность к атаке, отмечают СМИ. Теракт произошел после провала переговорного процесса в рамках «Дусамаребской конференции», участникам которой так и не удалось договориться относительно механизма проведения президентских выборов в стране.

Жертвами террористов «Аш-Шабаб» стали члены подразделения сомалийских сил безопасности из штата Галмудуг, в том числе старший офицер региональной разведки. Эту информацию подтвердил генерал Масуд Мохамуд. Конвой направлялся в район города Думасареб, в котором проходила встреча, когда детонировало взрывное устройство, установленное экстремистами возле дороги.

В последнее время атаки данной группировки участились, прежде всего в центральной части африканского государства. Это связано с переговорами между правительством нынешнего президента страны Мохамеда Абдуллахи и властями федеральных штатов. Сегодня, 8 февраля 2021 года, истекает срок мандата национального лидера.

Голосование в Сомали так и не было проведено, так как участникам конференции не удалось прийти к компромиссу по итогам ряда экстренных встреч. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что сложившаяся ситуация может привести к конституционному кризису и другим негативным последствиям.