Евгений Князев представил спектакль о трагедии человека в эпоху зарождения нацизма

Спектакль «Войцек», премьера которого пройдет на сцене Театра имени Вахтангова, поднимает серьезные проблемы человека в обществе в период зарождающегося национал-социализма. Об этом ФАН рассказал российский актер театра и кино Евгений Князев.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина в эксклюзивном интервью представил премьерный спектакль «Войцек» на сцене Театра имени Вахтангова, выразил свое мнение об экспериментах и классике в современном искусстве и рассказал, как студенты-щукинцы адаптировались к обучению в период пандемии.

8 февраля на сцене Театра имени Вахтангова состоится премьера спектакля «Войцек» в постановке молодого режиссера норвежского происхождения Хуго Эрикссена. В основе пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера лежит реальная история лейпцигского цирюльника Иоганна Христиана Войцека, казненного за убийство из ревности своей возлюбленной. В начале XX века «Войцека» читали как историю маленького человека, угнетенного безжалостными эксплуататорами. После Второй мировой войны образ солдата, над которым ставят медицинские эксперименты, приобрел и вовсе зловещие пророческие черты.

По словам Евгения Князева, спектакль рассказывает о трагедии человека, которого можно уничтожить и сломать и у которого можно отнять надежду. Актер полагает, что пьеса немецкого драматурга XIX века, перенесенная режиссером в период между двумя мировыми войнами, будет актуальна для современного зрителя.

«Молодой режиссер Хуго Эрикссен задумывается над серьезными проблемами человека в обществе, проблемами того, как человек живет и существует, и какова его перспектива — сломает ли его, или все-таки человек сумеет за себя постоять, — выразил идею спектакля собеседник ФАН. — Режиссер берет период зарождающегося фашизма. Мой персонаж моими устами говорит: «Слабые и неудачники должны погибнуть. Это первое положение нашей любви к человеку и им еще нужно помочь в этом». Представляете, какая жестокость?!»

Артист полагает, что идея постановки сможет раскрыться полностью только после премьеры, когда актеры вступят в контакт со зрителями и увидят их впечатление.

«Мы еще не сыграли премьеры, еще не столкнулись, не соприкоснулись со зрителем, — сказал Князев. — Зритель определит, будет ли он слышать то, о чем я говорю, будет ли это доходить или не будет доходить. Нам нужно услышать дыхание зала и понять его».

Евгений также выразил свое отношение к экспериментам и приверженности классике в театре.

«Актуально в театре все. Если я скажу, что важна классика и это панацея от всех бед, это неправда, — отметил актер. — Я сам, находясь в театре на современных спектаклях, порой такое душевное потрясение испытываю, что думаю: «Да, совсем не обязательно смотреть какую-то классическую постановку». Поэтому это не важно».

Ректор Щукинского театрального института подчеркнул, что ему всегда интересно работать с молодыми людьми, которые придают новое дыхание театральной жизни.

«Я работаю в училище с молодыми людьми, и, когда я вижу их драйв, их ритм, который передается на сцену, мне приятно, и мне хотелось бы понять, могу ли я им соответствовать или нет», — обратил внимание собеседник ФАН.

Евгений Князев также отреагировал на возвращение российских студентов с 8 февраля к очному обучению. Он отметил, что переход от дистанта к очным занятиям не сильно коснулся студентов театрального института, так как творческим вузам было разрешено работать мелкими группами до 12 человек.

«Мы спланировали свою жизнь так, что весь семестр учились, — рассказал Князев. — У нас не было публики, мы не организовывали большие экзамены всем курсом. Поэтому находимся в более привилегированном положении по сравнению с другими вузами. У нас были кафедры общих дисциплин — истории литературы, истории искусств и истории изобразительного искусства — на дистанционном обучении. Вот они у нас сейчас выйдут в режим офлайн».

Евгений Князев — актер театра, кино и телевидения, театральный педагог, народный артист Российской Федерации. По окончании театрального училища в 1982 году был приглашен в труппу Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где и работает по настоящее время.

С 2003 года Князев — ректор Театрального института имени Б. В. Щукина. Среди его наиболее известных работ на экранах — сериалы «Простые истины», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Дом с лилиями», «Вангелия».

Ранее театр имени Вахтангова принял решение снять из репертуара спектакли «Посвящение Еве» и «Последние луны», поставленные специально под Василия Ланового, который ушел из жизни 28 января.