Названы пять неразгаданных тайн дуэли и смерти Пушкина

Санкт-Петербург, 8 февраля. История о дуэли и смерти великого русского поэта и писателя Александра Пушкина известна всем с детства. Однако остаются вопросы, для ответа на которые нет стопроцентных сведений.

Так, остается неразгаданным вопрос: куда именно был ранен Пушкин во время дуэли с французским подданным Жоржем Шарлем Дантесом? Кажется, что здесь не может быть тайн, но очевидцы дают разные показания. Русский историк А. И. Тургенев говорил, что пуля попала поэту в живот. Граф И. А. Апраксин сообщил, что Пушкин получил рану в грудь.

«Раздробления подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы», — в свою очередь писал русский этнограф и военный врач В. И. Даль, который проводил вскрытие.

Наш современник, патологоанатом Ю. Артамонов считает, что в отчете Даля не указано точное место, куда вошла пуля. Также сомнительным является факт, что она могла пробить подвздошную кость.

Второй вопрос: почему дуэль назначили не на утро, а на вечер, когда сгущаются сумерки? По одной из версий авторства исследователя А. Зихунова, поэта убил «неведомый снайпер». Еще одной тайной является то, почему же пуля нанесла Дантесу незначительные повреждения.

«Сильный удар пули при этих условиях должен произвести большой разрушительный эффект; то, что пуля Пушкина пробила руку Дантеса без повреждения кости, нельзя назвать большим эффектом», — пришел к выводу в 1938 году инженер Комар по итогам расчетов.

Еще две тайны связаны с похоронами великого русского поэта и писателя. Остается неизвестным, почему от похорон отстранили родственников Пушкина и где находится могила. В отношении первого вопроса известно, что родных не оповестили о гибели. Предполагается, что «спецслужбы» военачальника А. Х. Бенкендорфа делали все, чтобы ограничить доступ людей к похоронам. Не меньше слухов существует о месте погребения поэта. Директор заповедника «Пушкинские горы» С. Гейченко в 1935 году принял решение провести работы для укрепления памятника на могиле Пушкина.

«На дне камеры были обнаружены два человеческих черепа и кости. Экспертиза показала, что кости принадлежат людям пожилого возраста», — написал Гейченко после проведения работ в своей книге «У Лукоморья».

Ежегодно 10 февраля отмечается день памяти Александра Сергеевича Пушкина. О традициях празднования рассказало Федеральное агентство новостей.