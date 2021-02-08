На Украине банда коллекторов шантажировала должников поддельным порно

Киев, 8 февраля. Коллекторы двух финансовых организаций на Украине выбивали долги у кредиторов, угрожая распространить порнографическое видео якобы с участием должников.

Видео было сделано с помощью фоторедакторов, рассказали в пресс-службе нацполиции. Преступную схему проворачивали более 30 человек. Поддельное порно показывали людям, взявшим кредиты в данных фирмах. Во время просмотра мошенники заявляли, что если должники не вернут деньги, эти ролики окажутся в Сети. Помимо этого, в ход шли и угрозы физической расправой.

По данным полиции, жертвами шантажа стали жители нескольких регионов Украины. Против коллекторов и их подельников было возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет тюрьмы.