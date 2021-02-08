Гордон растерялся и не смог ответить, почему Киев называет Крым своим

Киев, 8 февраля. Журналист Дмитрий Гордон не смог ответить на вопрос, почему Украина называет Крымский полуостров своим, но не пытается забрать его у Российской Федерации.

В социальных сетях появился фрагмент эфира, где украинский журналист отвечает на вопросы зрителей. Некий Валерий Борисов решил поинтересоваться у Гордона о его больной теме.

«Раз Крым ваш, то заберите его. Вы же сильная страна», — заявил зритель.

Выбитый из колеи неожиданной фразой Гордон смог только запнуться, и продолжительное время молчать. После этого украинский журналист опустился до немотивированных оскорблений.

«Сволочи вы... Сволочи!» — заявил он.

Гордон много раз демонстрировал свою ненависть к Российской Федерации. Он заявлял, что Украина вполне может вернуть себе Крым и она должна это сделать. В середине прошлого года журналист говорил, что вернуть территорию невозможно без поддержки «коллективного Запада», призывая ввести против РФ «настоящие, а не кукольные» ограничительные меры.

Ранее глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что запасы в водохранилищах Крымского полуострова продолжают снижаться. Также он доложил, что на сегодняшний день водовод Веселое — Дзержинского запущен в реверсном режиме.