Совхоз возьмет на себя организацию похорон погибших при сходе снега с крыши на Алтае

Горно-Алтайск, 8 февраля. Нарушение правил техники безопасности при очистке от снега зернохранилища в селе Смазнево Алтайского края повлекло гибель четырех человек, похоронами которых займется совхоз.

Восемь человек были засыпаны снегом, из которых выжили только четверо. Федеральное агентство новостей сообщило, что по данному факту Следственным управлением СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело.

Из четырех выживших один находится в больнице. Всем им будут выплачены компенсации в размере от 100 до 200 тысяч рублей.