Топ-20 подарков к 14 февраля, чтобы порадовать вторую половинку

Выбор подарка к любому празднику для многих выливается в настоящую проблему, что уж там говорить о самом романтичном — Дне всех влюбленных. ФАН решил упростить эту задачу для читателей накануне торжества и нашел 20 идеальных подарков, от которых вторая половинка точно придет в восторг.

Уютные вещи

Влюбленные всегда стараются окружить партнера любовью и заботой, а в День святого Валентина особенно. Уютный именной махровый халат для бани и дома, мягкие домашние тапочки с подогревом, теплый плед с принтом в виде совместной фотографии согреют прохладным вечером не только тело, но и душу.

Декоративные украшения

Не стоит зацикливаться только на ювелирных изделиях, хотя они также могут выступить в качестве прекрасного подарка ко Дню влюбленных. Декоративные украшения ручной работы, парные металлические изделия с гравировкой сегодня выглядят довольно дорого и стильно. Такие аксессуары дополнят любой образ и будут напоминать о любимом человеке.

Парные футболки

Одинаковые в стилистическом решении футболки давно зашли на рынок подарков, однако с течением времени не теряют своей актуальности. С разработкой дизайна поможет специалист, он также сможет претворить в жизнь вашу самую смелую идею. На любой прогулке вы точно сможете выделиться из толпы.

Букеты не только из цветов

Излюбленным презентом к любому празднику являются цветы. Однако флористы пошли намного дальше, создавая съедобные букеты. Для женщин используются сладости, а для мужчин — различные закуски. Только представьте, букет из фруктов или креветок. Это выглядит очень эффектно.

Картины-открытки

Еще с детства каждый помнит жевательные резинки Love is… С неподдельным интересом мы стремились скорее развернуть жвачку, чтобы узнать очередную мини-историю из жизни главных героев вкладышей. Теперь главными героями можете стать и вы. Современные технологии и дизайнеры создадут потрет вашей пары в стилистике вкладышей Love is… Прекрасное решение для тех, кто любит нетривиальные подарки. Отличным дополнением может стать целая коробка легендарной резинки.

Лайтбокс с подсветкой и совместной фотографией

Украшать помещения дома принято картинами и прочими интерьерными вещицами. Любимый человек точно обрадуется, когда на месте приевшейся картины окажется светящаяся рамка с вашим совместным фото. Конструкция выглядит довольно стильно и современно, так что станет истинным украшением прихожей или гостиной. Также можно рассмотреть вариант с фотокристаллом.

Сертификат в любимый магазин

Прекрасный вариант с точки зрения беспроигрышности. Всегда есть шанс ошибиться с подарком, но здесь при любом раскладе вы попадете в яблочко. Теперь главное определиться с самим магазином, будь то одежда, косметика или парфюм.

Создаем шедевр вместе

Многие психологи утверждают, что совместная деятельность сближает. На рынке товаров для творчества появилось большое число вариантов, которые способны поднять настроение и вам, и вашему партнеру. Картины для раскрашивания по цифрам и пазлы, созданные по совместному фото, флип-флоп портреты. Такой подарок позволит приятно провести время вместе, кроме того, по завершении творческого процесса на память останется настоящий шедевр, который украсит дом.

Романтический ужин

Организация романтического ужина зависит от фантазии партнера. Можно создать настоящий кулинарный шедевр своими руками или заказать столик в любимом ресторане. Также набирает популярность организация ужина в месте первой встречи, если, конечно, это не метро или супермаркет, хотя при особом желании и такое возможно. А вот трапезу на крыше, пусть и с роскошным видом, ФАН не рекомендует, февраль все-таки не летний месяц. Отличным дополнением к ужину послужит бутылочка элитного алкоголя.

На сладкое

Мастерство и фантазия кондитеров сейчас на том уровне, что любая их работа может удивить. Излюбленные конфеты Raffaello, конечно, никуда не делись с прилавков магазинов, но только представьте, как удивится любимый человек, получив в середине зимы настоящую клубнику в шоколаде или пирожные с тематическим оформлением. Кроме того, для настоящих сладкоежек при помощи шоколадных плиток можно составить любовное послание и дополнить набор полезными мелочами.

«Камасутра»

Камасутра — древнеиндийский трактат о любви, чувственности и вожделении. Что может быть сексуальней такого подарка? Сама книга выступит в качестве отличного презента ко Дню всех влюбленных, а дополнить его можно роскошной простыней, выполненной в соответствующем дизайне.

Белье

Дорогое белье, пожалуй, могут дарить друг другу только поистине близкие люди. И День всех влюбленных — отличный повод, чтобы преподнести второй половинке такой интимный презент. Кроме того, в этот особый праздник можно поэкспериментировать и преподнести в подарок совершенно неожиданный сексуальный комплект.

Пауэрбанк интересной формы

Современные реалии требуют современных решений. Кто сказал, что подарки на 14 февраля непрактичны? Портативное зарядное устройство в мире гаджетов — вещь абсолютно незаменимая. В офисе, в поездках за город или за границу при разрядке телефона, планшета или ноутбука она пригодится и напомнит о возлюбленном.

Мыло ручной работы

Еще один претендент на звание самого практичного подарка на 14 февраля — тематическое мыло. Разнообразие форм и расцветок поражает воображение. Это могут быть и лебеди, и медвежата с котятами, и сердечки. Можно заказать мыло даже в виде полового органа, но это точно заказ категории «18+».

Столик для завтраков или для ванной

Постель и горячая ванная, наверное, самые уютные места, где хочется проводить время с комфортом. Столик для завтраков позволит порадовать вашу вторую половинку с самого утра ароматным кофе и любимыми лакомствами, не заставляя ее вылезать из-под одеяла. А в ванной комнате такое приспособлением даст возможность по-настоящему расслабиться, почитать любимую книгу и выпить бокальчик вина.

Настольные игры

Нет-нет, не подумайте, что мы рекомендуем в самый романтичный праздник в году сыграть в лото или домино с любимыми, залихватски выкрикивая: «Рыба!». Сейчас есть настольные развлечения для двоих с интимными и интригующими заданиями в постели. Такие забавы для взрослых никого из партнеров не оставят равнодушным и добавят некой пикантности романтическому вечеру.

Новенький гаджет

Зачем ждать дня рождения или других праздников, когда можно обновить гаджет любимого человека в самый романтичный день года. Однако здесь нужно проявить некую осторожность, даритель не всегда угадывает желаемую марку устройства.

Романтическое путешествие

Туристические агентства довольно часто предлагают к празднику всех влюбленных туры на двоих, поэтому здесь можно пофантазировать. Если время на отдых ограничено, необязательно отправляться в далекие страны, есть немало красивых российских городов, которые подарят незабываемые эмоции влюбленным.

Сертификат на переименованную звезду

Выражение «я подарю тебе звезду с неба» сегодня имеет не только метафорический смысл. Теперь можно в буквальном смысле подарить звезду. Такую услугу предлагает Роскосмос. Стоимость звезды может составить от 1,5 тысячи рублей, но, к сожалению, увидеть ее можно будет только через орбитальный телескоп. А вот за звезду, которую можно увидеть из города невооруженным взглядом, придется заплатить не один миллион рублей.

Измеритель любви

Развлечься в День всех влюбленных можно не только романтичным ужином и совместным творчеством, но и проверкой чувств. Теперь любовь возможно измерить! Специальный прибор отвечает за малейшие изменения внутреннего состояния человека. Используя его, можно узнать уровень любви, которую испытывает партнер.

Ранее было проведено исследование, что половина российских мужчин (55%) собирается поздравлять возлюбленных с Днем всех влюбленных, почти треть (36%) подарит деликатесы и походы в ресторан. А что выберете вы?