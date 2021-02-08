Демократы не смогут осудить Трампа из-за отсутствия голосов

Лондон, 8 февраля. Международные аналитики уверены, что заседание в Сенате США об импичменте экс-президента Дональда Трампа станет запоминающимся, а демократам не хватит голосов, чтобы осудить его.

На разбирательстве будут представлены новые видеоматериалы, которые могут доказать весь «ужас» штурма Капитолия, сообщила британская газета The Guardian.

«Существует искушение назвать грядущее разбирательство «процессом века», но такая оценка, вероятно, вызовет ощущение дежавю. На следующей неделе Дональд Трамп предстанет перед судом по делу об импичменте в сенате США. Да, опять», — пишет издание.

Ожидается, что девять так называемых менеджеров по процедуре импичмента от демократов представят видеоролики и свидетельские показания. Они должны воссоздать «яркую картину ужаса», который испытывали члены Конгресса США, когда забаррикадировались в Капитолии.

«Если демократы выполнят свое обещание и представят наглядные доказательства, то этот сенатский процесс станет уникальным», — считает основатель и главред веб-сайта Bulwark Чарли Сайкс.

«В конце концов, возможно, вам удастся убедить семь или восемь республиканцев проголосовать за вынесение приговора, но они слабы и боятся потерять свое маленькое драгоценное место», — заявил экс-председатель Республиканского национального комитета Майкл Стил.

Ранее республиканцы раскритиковали председателя Конференции республиканцев в Палате представителей США Лиз Чейни за поддержку импичмента экс-президента страны.