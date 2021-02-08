Дивизия на Чукотке заставит США соблюдать установленные РФ правила прохода по СМП

Москва, 8 февраля. Министерство обороны РФ создает на Чукотке дивизию береговой охраны, которая заставит США соблюдать правила России на Северном морском пути.

Такого мнения придерживается военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Смотрим на карту и пытаемся понять, где эта дивизия будет дислоцироваться. Она будет дислоцироваться фактически напротив Америки. Ближайшее расстояние до американского берега — 80-86 километров. Естественно, это самое короткое расстояние, которое лежит между двумя материками. Кроме охраны берега, дивизия будет оберегать Россию от непрошенных гостей и от попыток американцев проходить по Северному морскому пути, не спрашивая Россию», — объяснил Баранец корреспондентам «Журналистской правды».

По словам обозревателя «Комсомольской правды», американцы попытаются попасть на Северный морской путь. Дивизия, созданная на Чукотке, не позволит им вольготничать в регионе. И ее создание свидетельствует о том, что схватка за Северный морской путь намечается довольно серьезная.

«Важно знать еще одну вещь. СМП лежит на 95% в наших территориальных водах, и Россия будет требовать соблюдать при проходе по СМП не только международные правила, но и наши собственные правила. Что это значит? Есть немало условий», — сказал Баранец.

Военные или гражданские суда при следовании по Северному морскому пути должны уведомить об этом заранее — за 30 или 45 суток. Для обеспечения этого правила у России имеются специальные службы. Кроме того, желающим пройти по СМП в обязательном порядке придется заказывать лоцмана, который безопасно проведет корабль по маршруту.

Вместе с этим корабли, которые идут по Северному морскому пути, вредят экологии России, и им придется за это платить. Также на данном пути кораблям могут понадобиться услуги пробития льда,

«Там целый набор этих условий, о которых американцы и слышать не хотят», — подчеркнул Баранец.

Ранее Баранец объяснил, почему США совершенно не готовы защищать свои интересы в Арктике.