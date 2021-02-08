Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу

Москва, 8 февраля. Популярный певец Филипп Киркоров до сих пор не может найти домработницу после увольнения Людмилы Дородновой, которую ласково называл Люсей.

Людмила проработала у короля отечественной эстрады более двух десятков лет. Женщине, которой уже 80, стало тяжело справляться с огромным домом артиста. Поэтому Киркоров выплатил ей выходное пособие и отправил на заслуженный отдых.

«Ей дали солидную сумму денег при увольнении, которая обеспечит ее жизнь на ближайшие десять лет. Такая сумма денег на дороге не валяется, поверьте мне. У нее есть замечательные племянницы, подруги. У нее есть с кем общаться. Она не будет одна», — сказал 53-летний Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако найти замену Людмиле Филипп Бедросович так и не смог. По словам самого певца, он очень избирателен и не готов впускать посторонних в свою семью, указал Пятый канал.

«Я практически никого не пускаю в свой мир. Ко мне попасть в команду и в мой круг людей сегодня невозможно. Я пользуюсь старыми людьми и связями», — пояснил Киркоров.

Примечательно, что сама Дороднова придерживается другой позиции насчет своего увольнения. По ее словам, Киркоров меняет коллектив и решил «избавиться» в том числе от нее.