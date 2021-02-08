Политолог Марков заявил, что Явлинский намеренно опубликовал статью о Навальном

Москва, 8 февраля. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский специально опубликовал статью о блогере Алексее Навальном, считает политолог Сергей Марков.

Эксперт напомнил, что Явлинский всегда считал Навального противником, а из «Яблока» блогера исключили за проявление радикального национализма, близкого к неофашизму.

«Явлинский пользуется моментом, когда Навальный очевидно дискредитировал себя в глазах многих людей», — цитирует Маркова «Комсомольская правда».

Лидер «Яблока» сформировал свою позицию по Навальному на основе глубокого разочарования им. Таким образом он показывает, что Навальный не должен стать несомненным лидером демократического движения в России, уверен политолог.

В «расследованиях» Навального Явлинский видит явные противоречия, и ему ясно, что источником «слива» данных являются западные спецслужбы. Именно поэтому лидер «Яблока» не доверяет блогеру как публичному автору, заключил Марков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал клички западным лидерам, поддерживающим блогера Алексея Навального и назвал его «кричащей шмакодявкой».