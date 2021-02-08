На украинскую журналистку могут завести дело за беседу с Медведчуком

Киев, 8 февраля. Служба безопасности Украины занимается поиском компромата на журналистку Алену Березовскую. Причиной такого пристального внимания стали ее слова, произнесенные во время беседы с членом политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, пишет «ПолитПазл».

Журналистка задала политику вопрос о возможности присоединения Украины к России. Естественно, это стало поводом для проведения силами СБУ проверки Березовской.

«Информация по данной личности отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана», — рассказал изданию «Украинские новости» источник в правоохранительных органах.

Факт усиления внимания со стороны правоохранительных органов подтвердила и сама представительница СМИ. Анна Березовская рассказала российским журналистам, что на нее, возможно, даже будет заведено уголовное дело.

Такой исход событий сегодня уже не удивляет никого. Это абсолютно нормально для современной Украины. Так, например, лидер государства Владимир Зеленский решил закрыть три самых популярных украинских телеканала политической направленности. Киевские власти пошли на такой шаг из-за того, что ZIK, NewsOne и «112 Украина» критиковали государственную власть. Правительство не остановили даже высокие рейтинги каналов.