Посол РФ в Иране заявил об интересе Тегерана к российской военной продукции

Тегеран, 8 февраля. Российский посол в Иране Леван Джагарян заявил о поступающих в адрес Москвы обращениях от Тегерана по поводу российского оружия.

Дипломат отметил, что позитивный опыт реализации проектов в военно-технической сфере позволяет оптимистично смотреть на дальнейшее совместное сотрудничество.

«Несомненно, завершение 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана позволяет вести конструктивный диалог и рассматривать поступающие обращения иранской стороны по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России», — заявил посол РФ в Иране.

Он добавил, что в вопросах перспективного сотрудничества Россия будет принимать решение исходя из государственных интересов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о визите главы иранского Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа в Россию 7 февраля.