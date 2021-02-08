Житель Твери задушил шарфом дочь своей любовницы

Тверь, 8 февраля. Мужчина жестоко убил 13-летнюю дочку своей сожительницы в Твери, а после забрал из дома все ценные вещи и исчез, сообщили в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время следователи установили, что девочка погибла 6 февраля. По предварительным данным, ребенок умер от механической асфиксии. На шее были выявлены следы насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Помимо этого, назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза.

По фактам убийства малолетней и кражи возбуждено уголовное дело. В убийстве школьницы подозревается любовник ее матери. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Ранее A42.RU сообщало об убийстве сотрудницы детского сада в Подмосковье, с которой бывший муж расправился прямо на глазах маленьких детей.