Россия получила уникальное окно возможностей в Донбассе после «разворота» Байдена

Мировую политику ждут большие изменения. Новый геополитический подход США явно обострит ситуацию для России на украинском, а также иных стратегических направлениях. Вместе с тем у Москвы открывается окно возможностей по достижению, на пару с Вашингтоном, компромисса по Донбассу и по Украине в целом.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший программное выступление Джо Байдена на внешнеполитические темы.

Предыдущий президент США Дональд Трамп откровенно недолюбливал Госдепартамент. Он справедливо считал его частью «Вашингтонского болота», то есть вотчинной демократов, поэтому наведывался в свое внешнеполитическое ведомство редко. Зато новый лидер Соединенных Штатов именно Госдеп выбрал в качестве своеобразной трибуны для своей первой президентской речи.

Это 19-минутное программное выступление прозвучало 4 февраля, но активно обсуждается до сих пор. Что, впрочем, неудивительно: «Сонный Джо» четко обрисовал отношение своей администрации к целому ряду основных вопросов американской внешней политики, попутно дав понять, что времена лелеемого Трампом изоляционизма прошли. Чтобы подчеркнуть этот момент, Байден провозгласил: «Америка вернулась. Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики!..»

Разберемся в озвученных 46-м президентом США тезисах, чтобы понять, какими последствиями они обернутся для нас и других стран мира.

Главный враг — Россия

Не следует обманываться фразой Байдена о том, что американское правительство считает главным конкурентом Соединенных Штатов Китай. Может быть, таковым в Вашингтоне и считают Пекин, но вот в роли своего главного врага видят, несомненно, Москву. Лейтмотивом программной речи президента США является наступление на позиции России практически по всем фронтам. При этом американцы будут стараться использовать все потенциальные и фактические слабости нашего государства.

Любопытно, что на словах полностью отвергая тактику Трампа, на деле Байден продолжает кое-где использовать подход своего предшественника. В частности, это относится к установке «В мире нет иных правил, кроме тех, что диктуют Соединенные Штаты». Только там, где у Трампа в этих правилах значился изоляционизм, Байден и Ко прописывают призыв к возвращению Штатов на роль гегемона на международной арене.

Новая администрация США, конечно, продолжит политику Трампа по активному вмешательству в дела других стран. Это очевидно как из требования Байдена немедленно освободить осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, так и из сообщения представителя Госдепартамента Неда Прайса о возможном введении Штатами новых санкций против реализации газопровода «Северный поток — 2». Сюда же следует добавить и прозвучавшее 7 февраля заявление Госдепа о «солидарности с народом Белоруссии» и восхищениях тем, как белорусы демонстрируют «стойкость перед жестокими репрессиями».

Так или иначе, судя по количеству упоминаний России в тексте программного выступления Байдена, именно наша становится главным геополитическим объектом США. Вашингтон декларирует, что станет действовать в отношении Москвы жестко и агрессивно, стараясь навязать свои правила, темп и условия отношений. Байден подчеркнул, что Штаты больше не будут «уступать» России.

«Я ясно дал понять президенту Путину: дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа», — заявил «Сонный Джо».

Почти одновременно с этим советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление по взаимодействию с Россией, согласно которому США намерены заставить ее ответить за «вмешательство в американскую демократию, отравления в Европе, кибератаки и многие другие вещи». По словам вошедшего в раж Салливана, Вашингтон будет принимать меры против Москвы «так и тогда, когда сочтет необходимым».

Пока неясно, на что в точности нацелен этот декларативный курс США: на лишение России права на суверенитет, а также оказание максимального давления с целью побыстрее «уйти» ее президента Владимира Путина, или на прикрытие прагматичной политики США там и тогда, где им это будет выгодно. Тем не менее, очевидно, что новая администрация Штатов выбрала курс на поиск и создание точек уязвимости у России, которые позволили бы американцам завладеть инициативой и, при удобном случае, загнать Москву в угол.

То, что эти опасения не лишены оснований, хорошо заметно на примере реализации кейса Навального, который стал новым поводом для санкций в отношении России, а также при взгляде на ситуацию в Донбассе, которая в настоящее время существенно ухудшилась. Если говорить прямо, то период перемирия в бывшей «зоне АТО» фактически закончился.

В реализации своего глобального замысла США выбрали курс на воссоздание сети военно-политических союзов против России и Китая, а также, очевидно, на свое возвращение в Европу в качестве главной силы НАТО. Уже объявлено, что Байден приостановил реализацию решения Трампа о выводе значительной части американских войск из Германии. Согласно декларируемым командой 46-го президента США трендам, теперь следует ожидать наращивания в Европе численности американской военной группировки и ее развертывания по периметру границ России.

Скорее всего, нас ждет дальнейшее «цементирование» сети, объединяющей под антироссийской риторикой страны Центральной и Восточной Европы плюс Грузию.

Донбасс: «бочка с порохом»

Здесь следует особо выделить Украину, которая явно выступает одним из центральных пунктов отношений новой американской администрации с Россией. Возможны ли варианты достижения между Вашингтоном и Москвой некоего компромисса по Донбассу и по Украине в целом? Теоретически — да. Практически же пока непонятны размеры уступок, на которые России согласилась бы пойти ради достижения такого компромисса.

При этом не подлежит сомнению тот факт, что Украина в своем теперешнем положении является тормозом для развития России. Более того, благодаря стараниям Киева текущее положение дел в Донбассе напоминает пороховую бочку с подведенным к ней тлеющим фитилем. В любой момент фитиль может догореть, после чего «детонация» Донбасса взорвет ситуацию на границе с Россией и в Европе. Серьезным фактором нестабильности в этом вопросе следует считать отсутствие в «незалежной» партии мира, а также тот факт, что идея войны с Россией выступает как часть государственной идеологии постмайданной Украины.

Обезвреживать донбасскую «бочку с порохом» совершенно не в интересах США. Но некоторые перемены на этом направлении с вселением Байдена в Белый дом, конечно, произойдут. В первую очередь они затронут дипломатический консенсус в отношении Донбасса, в основе которого лежат Минские соглашения.

Еще до прозвучавшей 4 февраля речи Байдена Госдепартамент США выступил с заявлением о необходимости пересмотреть минский формат. Любое изменение последнего требует поддержки американской инициативы со стороны участников «Минска», что подразумевает отказ от принятой формулы со стороны Германии и Франции. Видимо, это и станет главной интригой и точкой давления американской дипломатии на европейском направлении. Очевидно, что Штаты хотели бы продвинуть там собственную модель, которая позволила бы перехватить повестку донбасского конфликта и одновременно освободить Украину от обременений «Минска».

Реализация этой американской затеи сформирует два варианта дальнейших событий. Первый — это консервация противостояния в Донбассе в перманентном состоянии конфликта низкой интенсивности с максимальным вовлечением в него европейских стран, в идеале — с вводом европейского миротворческого контингента. Этот вариант неминуемо приведет к появлению новых поводов для введения антироссийских санкций, а также усилит конфронтацию между Россией и ЕС.

Второй, куда более радикальный — взрыв ситуации в Донбассе, чтобы «опрокинуть доску» и полностью изменить правила игры на европейском континенте. Возможно, именно угроза реализации такого варианта станет козырем новой американской администрации в ее требованиях уступок от России по самому широкому спектру вопросов.

Отметим, что удержать донбасскую «бочку с порохом» от взрыва при эскалации ситуации будет сложно, учитывая общий радикализм настроений на Украине и силу ее партии войны. Для киевских властей резкое обострение противостояния в Донбассе станет отличным решением всех накопившихся в стране социально-экономических проблем, а также позволит вернуть украинскую повестку на международный уровень. Сейчас Украина все больше проваливается в системный экономический кризис, что сопровождается падением всеобщего интереса к повестке «последнего бастиона защиты Европы». Так что киевские власти по отмашке из Вашингтона будут совсем не прочь раздуть «тлеющий фитиль» и взорвать Донбасс.

Чем ответит на это Россия — вопрос крайне интересный, но он выходит за рамки нашей статьи. Просто сделаем пометку на полях, что опыт «принуждения к миру» у Москвы вполне имеется, 1-ю гвардейскую танковую армию в ВС РФ воссоздали в ноябре 2014 года не просто так, да и разговоры о возрождении проекта «Новороссия» не на пустом месте возникли…

Китай, Турция и остальные

Судя по репликам «Сонного Джо», Соединенные Штаты изо всех сил постараются расшатать формирующуюся прямо сейчас модель альтернативного Pax Americana стратегического союза — оси Китай—Россия с участием региональных лидеров второго эшелона: Ирана, Пакистана и Турции. Ради достижения своих этой цели Вашингтон готов пойти на ряд экономических и политических уступок. Американцы уже зондируют почву для таких соглашений в Тегеране и Анкаре.

И если Иран после выхода Штатов при Трампе из СВДП относится к подобным американских «заманухам» с большим скепсисом, то у турок все иначе. В Турции традиционно сильны проамериканские настроения, особенно в армии и спецслужбах. Даже после «великой ссоры» Реджепа Тайипа Эрдогана с Вашингтоном у Анкары сохраняются неплохие шансы «отыграть» ситуацию назад. Уже сейчас турецкие СМИ говорят о высоком уровне ожиданий турецкого истеблишмента от администрации Байдена.

Теперь поговорим о Китае, объявленном новым американским президентом «главным конкурентом США». На самом деле, несмотря на грозные заявления, новая американская администрация настроена на снижение уровня конфронтации с Пекином. В отношении Китая команда Байдена пока реально не сделала ни одного агрессивного шага. По видимому, Вашингтон будет выходить на новое принципиальное соглашение с Пекином в надежде с ним «помириться». Кавычки мы тут использовали не случайно, потому что действительного примирения случиться не может априори.

Сбив накал конфронтации с КНР, Байден постарается усилить ее зависимость от контролируемых американцами ключевых технологий, одновременно мягко удушая «поднебесную» сетью военно-политических и экономических союзов по периметру ее границ. Эта модель была принята еще при администрации Барака Обамы, и, очевидно, будет реализовываться при Байдене. Главное, чтобы Пекин согласился на «свое» место в американской картине мира и перестал сближаться с Россией.

Ну а как там Ближний Восток? На этом направлении у американцев случился принципиальный разворот. Байден объявил, что США прекращают поддержку возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая борется в Йемене с поддерживаемыми Ираном хуситами. Это явная смена приоритетов. Вместо продолжения поддержки саудовских монархий Вашингтон сделал шаг в сторону более распределенных акцентов и, что важно, подал сигнал о готовности начать урегулирование американо-иранских отношений, при Трампе зашедших в глухой тупик.

На данный момент не до конца понятна позиция Байдена в отношении Израиля, привыкшего к безусловной поддержке со стороны администрации Трампа. Заявление 46-го президента США о лишении антихуситской коалиции американской поддержки косвенно свидетельствует об окончании периода «романтической дружбы» между Штатами и Израилем: видимо, при Байдене американо-израильские отношения станут более прагматичными. Попутно Вашингтон постарается избавиться от международных обременений времен Трампа, и в первую очередь — от конфликтных историй с Ираном (убийств Касема Сулеймани и Мохсена Фахризаде).

Очевидно, что при Байдене Ближний Восток возвратит себе статус территории ключевых интересов США. Скорее всего, Штаты прекратят вывод своих воинских контингентов с территорий Ирака и Сирии, а также постараются вернуть прежний, «дотрамповский» уровень отношений с региональными лидерами — Ираном, Египтом и Пакистаном.

Можно ожидать возвращения условных «мягких» инструментов американского влияния на ситуацию в виде, например, цветных революций и возможного ренессанса «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Где произойдет территориальная «распаковка» новой модели террористического образования, пока неизвестно. Но она явно будет направлена против светских режимов региона и — России.

Открывается окно возможностей

Подведем итог. С приходом в Овальный кабинет Белого дома демократического президента международную политику ждут заметные перемены. Новый геополитический подход США явно обострит ситуацию для России на украинском, а также иных стратегических направлениях.

Вместе с тем, как бы парадоксально это ни звучало, у России в 2021 году открывается уникальное окно возможностей по достижению со Штатами компромисса не только в Донбассе, но и по Украине в целом. Если, конечно, Вашингтон и Киев не поднимут в Донбассе ставки столь высоко, что Москве придется вспомнить про 1-ю гвардейскую танковую армию…

1 Организация запрещена на территории РФ.