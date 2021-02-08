Адвокат Пашаев: Я не подкупал свидетелей по делу Ефремова

В интервью ФАН адвокат Эльман Пашаев рассказал свою версию событий вокруг скандального дела о даче ложных показаний свидетелями защиты актера Михаила Ефремова.

О СМИ

«Во-первых, в средствах массовой информации сейчас пишут много вымысла обо мне и Ефремове в связи с этапированием его в Москву для допроса о лжесвидетелях защиты. Например, журналисты утверждают, что в случае, если подтвердится факт лжесвидетельства, Ефремов получит дополнительно три года. Это не может быть правдой даже теоретически. Санкция уголовных статей о даче ложных показаний не предусматривает лишения свободы вообще. Вот вам и компетенция журналистов. Мы сейчас готовим иски к Life.ru и tass.ru. Там публиковались совсем уж из ряда вон выходящие материалы», — заявил юрист.

Пашаев отметил, что «подать иски о защите чести и достоинства ко всем СМИ невозможно», поскольку публикации о нем и Ефремове генерируются тысячами каждый день. С другой стороны, не имеет смысла затыкать рот всем медиаресурсам: жизнь знаменитостей без них невозможна. СМИ в нужном ключе объясняют читателям и звездам, где и как происходят события.

Адвокатская практика поиска свидетелей

Защита Михаила Ефремова нашла трех свидетелей по объявлению в средствах массовой информации. Они уверенно сообщили суду, что за рулем в момент аварии был не актер, а другой человек. Именно это сейчас лежит в основе возбужденных уголовных дел о лжесвидетельстве. Как сообщил Эльман Пашаев, по российским законам адвокат имеет право самостоятельно собирать доказательства и опрашивать свидетелей.

«Я за свидетелями не бегал, и я их не подкупал. Для меня очень важно было найти их, когда мой подзащитный Михаил Ефремов сначала признал вину, а затем сообщил, что ничего не помнит о ДТП. Адвокат не может оставаться глухим к таким утверждениям. По заключению экспертов в деле, в Ефремове были разные психотропные вещества в таком количестве, что он действительно вряд ли помнил происходящее», — утверждает адвокат.

Собеседник ФАН сообщил, что поиск свидетелей через публичные объявления практикуется адвокатами в России и за рубежом.

«Этот эффективный инструмент можно брать на вооружение, когда в твоем распоряжении нет мощного оперативного и следственного аппарата, которым располагает государство».

О возможной подоплеке дела

По словам Эльмана Пашаева, в начале февраля он получил четыре вызова: в Главное следственное управление по Москве и к следователю в ЦАО Москвы.

«Я им в шутку говорю: «Можете между собой определиться, к кому мне идти первому. Через неделю меня опять вызвали».

Адвокат считает, что причиной его преследований является его правозащитная деятельность в прокуратуре, МВД и суде. Пашаев сообщил, что вызовы он получил на следующий день после публичного объявления им о намерении баллотироваться в нижнюю палату российского парламента в 2021 году.

«Я знаю, когда дело ангажировано, а когда не ангажировано. Я в этом хорошо разбираюсь», — заявил юрист.

Ранее Эльман Пашаев рассказал, что, по его сведениям, Михаил Ефремов готов «на все, что скажут» ради получения свободы.