Журналист-русофоб призвал националистов воспользоваться конфликтом на Украине

Львов, 8 февраля. Львовский журналист-русофоб Остап Дроздов заявил, что с наслаждением смотрит на конфликт на Украине, который произошел из-за закрытия трех телеканалов.

По его словам, этой ситуацией должны воспользоваться украинские националисты, так как партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» «вырыли топор войны». Сейчас националистам на руку, когда между собой воюют две «пророссийские» силы, говорит Дроздов.

«Я с большим наслаждением констатирую, что топор войны вырыт. Мы наблюдаем грызню и игру на взаимоуничтожение двух врагов», — рассказал журналистам львовский русофоб.

Как заявил Дроздов, Украина должна быть заинтересована, чтобы обе партии «пережрали себя» и «выпили из себя кровь», подбрасывая дрова в костер войны.

В минувшие выходные неонацисты приходили под офисы украинских телеканалов «Наш» и «Интер» в Киеве. Они требовали их закрытия — вслед за каналами «112 Украина», NewsOne и Zik.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он «исказил» историю Второй мировой войны ради обеления «Северного потока — 2», пишет НСН.