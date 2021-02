США представили СВЧ-перехватчик для борьбы с дронами

, 8 февраля. Одна из самых крупных военно-промышленных и аэрокосмических корпораций в мире продемонстрировала работу новой воздушной системы MoRFIUS.

Речь идет о разработке Lockheed Martin для перехвата вражеских беспилотников — новая технология получила название Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor или MoRFIUS.

