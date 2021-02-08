Боксер Усик признался, сколько получил денег за первый титульный бой

Киев, 8 февраля. Украинский боксер Александр Усик раскрыл, сколько он получил за первый титульный бой, а также рассказал о своих гонорарах.

Первый поединок на профессиональном ринге, который принес Усику большой титул, состоялся в 2016 году. Украинский спортсмен провел бой с поляком Кшиштофом Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

После боя в прессе писали, что Усик якобы получил за этот поединок от 300 до 400 тысяч долларов. По некоторым оценкам, боксеру тогда заплатили 1 миллион в американской валюте. На самом деле конечный гонорар спортсмена оказался гораздо скромнее — 45 тысяч долларов.

«Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты... Если спортсмену половина остается с гонорара, то это очень круто», — пояснил Усик в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Сейчас состояние боксера оценивают в 5 миллионов долларов, но сам спортсмен опровергает эту информацию. Даже родственники Усика думают, что он заоблачно богат. При этом боксер все равно очень доволен своим финансовым положением и всегда помогает деньгами матери.

«Деньги, конечно же, я не солю. Трачу на развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом», — заключил спортсмен.

Осенью прошлого года Александр Усик победил британца Дерека Чисору. Триумф боксера вызвал жаркие споры в украинском обществе.