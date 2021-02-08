Турецкие ученые рассказали о необычном способе поедания чеснока

Анкара, 8 февраля. Чеснок является незаменимым продуктом на кухне, его считают природным антибиотиком, который может исцелить от многих заболеваний благодаря полезным веществам и витаминам.

Турецкие ученые выяснили, что чеснок можно «есть» ногами. Если натирать им ступни, то эффект наступит уже спустя 30 минут — человек почувствует вкус и запах этого продукта во рту.

По словам специалистов, все дело в аллицине — органическом соединении, который образуется при механическом разрушении чеснока. Аллицин проникает сквозь клеточные мембраны, «путешествует» по кровотоку и достигает вкусовых рецепторов.

Согласно исследованиям, при употреблении шести зубчиков жареного чеснока в день, в течение 24 часов в организме произойдут положительные изменения. Например, ускорится обмен веществ, нормализуется давление, а питательные вещества чеснока начнут бороться с вредными бактериями. Кроме того, чеснок защищает от проблем с сердцем, укрепляет нервную систему, кости и суставы, а также предотвращает усталость и продлевает жизнь клеток.

Однако следует помнить, что злоупотребление этим продуктом может привести к проблемам со здоровьем. Особенную опасность он представляет для людей с заболеваниями глаз.