Российские специалисты разработали чат-бот для жертв домашнего насилия

Кировск, 8 февраля. Специалисты Вятского государственного университета (ВятГУ) и Томского государственного университета (ТГУ) совместно разработали чат-бот для помощи жертвам домашнего насилия.

Проблема домашнего насилия остается актуальной до сих пор, однако пострадавшие редко обращаются в полицию или к врачам. Вместо этого они предпочитают искать помощь в интернете. Ученые из ТГУ провели исследование, изучив по ключевым словам сообщений в Сети специфику домашнего насилия, передает «Кировская правда».

В большинстве случаев жертвы жалуются на физическое и психологическое насилие, а самыми частыми пострадавшими оказались женщины. По результатам анализа специалисты ТГУ вместе с коллегами из ВятГУ создали чат-бот под названием «Умный помощник «Лада». Он способен установить вид насилия по ключевым словам, обсудить с жертвами проблему, а также направить их к специалистам.

Домашнее насилие стало более частым явлением из-за падения доходов, считает юрист Олег Никитин. Люди могут быть склонны к правонарушению из-за сократившегося разнообразия досуга и потребления алкогольных напитков.