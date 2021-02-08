Политолог Дудчак раскрыл тактику Евросоюза в переговорах с Россией

Москва, 8 февраля. Россия смогла показать ЕС, что в стране существуют собственные правила и законы, считает политолог Александр Дудчак.

Эксперт отреагировал на требования Евросоюза пересмотреть решение РФ о высылке иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах и освободить российского блогера Алексея Навального. Политолог дал интервью радио Sputnik.

«В ЕС традиционная тактика — они ссылаются на какие-то эфемерные проблемы общего плана, не конкретизируя. Но ставят совершенно конкретные задачи и требования, которые должна, по их мнению, исполнить Россия», — отметил Александр Дудчак.

В прошлую пятницу, 5 февраля, МИД России объявил несколько дипломатов персонами нон грата. Представители иностранных государств участвовали в несогласованных акциях. Теперь покинуть Россию должны сотрудники шведского и польского генконсульств в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве. В МИД Германии грозились ответить на высылку дипломатов.