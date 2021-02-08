Сатановский вспомнил еврейский анекдот после отключения трех телеканалов на Украине

, 8 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил опасение, что Россия будет мстить за закрытие трех украинских телеканалов, считавшихся в Киеве пророссийскими.

Политолог Евгений Сатановский на страницах своего аккаунта в "Телетайпе" довольно едко прокомментировал опасения Кулебы о мести России за закрытие трех украинских каналов. Президент Украины Владимир Зеленский, как передавало Федеральное агентство новостей, считает, что у него были "железобетонные основания" закрыть эти каналы, поскольку, по его мнению, они работают против Украины. В украинском МИД следуют этой же версии, а потому ждут неприятного ответа от России.

Сатановский удивился, почему в Киеве ждут ответных действий России на закрытие трех украинских телеканалов и не боятся ответных действий на все, что Украина наделала за семь лет. В порядке перечисления политолог назвал нарушение Минских соглашений, героизацию бандеровцев, борьбу с русским языком, войну на Донбассе и водную блокаду Крыма.

"Единственное возможное объяснение этого, помимо того, что они там, в этом самом их МИДе, начиная с министра Кулебы, вконец свихнулись - это то, что живёт нынешнее украинское начальство в вымышленном мире, где оно молодец-молодец, и всё, что оно делает, делает правильно, а все его проблемы только от России и происходят", — считает Сатановский.

Постоянные претензии украинских властей к России политолог проиллюстрировал еврейским анекдотом. В нем один еврей так надоел раввину, что тот посоветовал ему креститься, чтобы надоедать попу.

Несколько экспертов поделились своими мнениями на данную проблему с телеканалом "Царьград". Они считают, что закрытие трех оппозиционных украинских каналов следует рассматривать в качестве сигнала к началу обострения в Донбассе.