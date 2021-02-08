Возлюбленная бойца ММА выпала из окна в свой день рождения

Москва, 8 февраля. Возлюбленная 31-летнего борца ММА Арсена Батырова трагически погибла в свой день рождения. Ее тело нашли под окнами дома на Муравской улице в Москве.

По предварительным данным, во время празднования Батыров и его спутница поссорились и вышли на балкон, чтобы не ругаться при гостях. Там дама сердца со всей силы ударила Арсена кружкой по голове, тогда он ушел обратно в комнату, оставив ее одну на балконе, пишет kp.ru.

Шло время, а девушка все не возвращалась. Гости забеспокоились, а потом обнаружили, что ее тело лежит на земле под окнами. На место вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти жизнь 39-летней женщины. Обстоятельства и причины гибели возлюбленной Батырова устанавливают правоохранители.