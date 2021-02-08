Володин планирует обсудить ответственность за призывы к санкциям против РФ

Москва, 8 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о намерении обсудить ответственность за действия, направленные на введение санкций против России.

Соответствующий вопрос рассмотрят в Совете Думы, пояснил политик. Такие призывы могут затрагивать как предприятия, так и физических лиц, рассказал он.

Ранее Володин сообщал о возможном введении уголовной ответственности за призывы к введению ограничительных мер. За такими поступками должно следовать «очень жесткое наказание», уверен политик.