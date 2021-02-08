Власти Израиля сообщили о планах полностью открыть границы летом 2021 года

Иерусалим, 8 февраля. Власти Израиля планируют полностью открыть границы летом текущего года, заявил директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр.

Ранее сообщалось, что возобновить международный туризм в Израиль планировалось в марте 2021 года. По словам Шкляра, данное решение приняли на фоне активного темпа процесса вакцинации в стране. Сейчас препарат от коронавируса получили 37% всех граждан страны.

Местные жители, прошедшие два этапа вакцинации, получили «зеленый паспорт». Теперь они могут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи ПЦР-теста перед вылетом и после посадки. На данный момент пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено.

Вирусологи рассказали, что число заражений новой коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. В случае сохранения такой динамики масочный режим может быть отменен уже весной этого года.