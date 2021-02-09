Леонид Рошаль: Общество в России переменило отношение к врачам во время пандемии

Глава Национальной медицинской палаты, известный детский врач Леонид Рошаль рассказал ФАН, как пандемия коронавируса в России продемонстрировала обществу важность и значимость труда врачей.

Доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в эксклюзивном интервью оценил, насколько наша страна справляется с COVID-19, рассказал, как бороться с движением антипрививочников, и выделил наиболее серьезные проблемы отечественной системы здравоохранения.

«Все осознали важность людей в белых халатах»

— Леонид Михайлович, в интервью одному из отечественных СМИ вы назвали пандемию коронавируса «репетицией биологической войны». По вашим оценкам, насколько справилась российская система здравоохранения с этим серьезным вызовом?

— Как и во всем мире, российская система здравоохранения оказалась не готова к такому вызову. Чтобы успешно противостоять подобным эпидемиям, система должна быть в целом устойчивой, а на это влияют такие факторы, как кадровое и материально-техническое обеспечение, наличие достаточного коечного фонда. Проведенная же относительно недавно оптимизация здравоохранения ничего хорошего отрасли не принесла.

Мы все знаем, что пришлось, особенно в регионах, столкнуться и с резким сокращением коечного фонда, и с сокращением кадрового состава. При этом до сих пор нет четко обоснованной государственной программы ликвидации кадрового дефицита. О том, что российское здравоохранение недофинансировано, я говорил и буду говорить. И вирус за такое пренебрежение к укреплению системы здравоохранения наказал всех нас, но надеюсь, что и многому научит.

В начале эпидемии многие вопросы приходилось решать в пожарном порядке, но в целом мы с большим напряжением в критические моменты справлялись. Наши врачи трудились не покладая рук, и начало меняться отношение к нам в обществе: все осознали, насколько важны и значимы люди в белых халатах.

— Какие меры, принятые различными государствами против коронавируса, оказались самыми эффективными, на ваш взгляд?

— Очень слаженно и организованно выступили Китай, Южная Корея. В этих странах были предприняты жесткие меры, и, конечно, многое удалось благодаря дисциплине, строгому соблюдению карантинных мер и оперативности действий. А вот в некоторых странах Европы, на Американском континенте до сих пор очень беспокойно.

В работу по борьбе с эпидемией были вовлечены все, включая президента и правительство. Принимаемые решения были обоснованы и логичны. Хорошо зарекомендовала себя практика перевода части сотрудников на удаленный режим там, где это было возможно. По числу проводимых тестов Россия занимает одно из первых мест в мире, это помогало не только как можно раньше выявлять заболевших и оказывать им помощь, но и не дать им возможности заражать других.

По числу летальных исходов от коронавируса в России показатели намного ниже, чем в целом ряде развитых стран Европы. Полагаю, что этого удалось добиться благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, ограничению на передвижения граждан за пределы страны и на въезд, благодаря адекватным мерам внутреннего контроля.

Конечно, экономические последствия этой пандемии значительны.

— 14 января 2021 года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения COVID-19. Удастся ли рано или поздно определить источник появления коронавируса?

— Я не вирусолог, но на данный момент нет четких данных о том, что вирус был создан человеком в лабораторных условиях. Здесь главное то, что вирусы всегда были, есть и будут. Будут появляться новые, опасные для человека, и их появление — это проверка всех мировых систем здравоохранения на прочность. Об этом, о биологической безопасности страны необходимо думать в первую очередь, чтобы в будущем достойно противостоять подобным вызовам.

— По вашему мнению, стоит ли ожидать третью волну коронавируса? И если да, то, когда она может начаться?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Конечно, сейчас диагностика вышла на новый уровень, и это дало возможность выявлять большее число зараженных. Конечно, постепенно число тяжелых случаев начинает сокращаться, но до сих пор количество инфицированных велико, врачи работают круглосуточно, и расслабляться нельзя.

К третьей волне, если такая случится, необходимо быть готовыми. И сегодня, когда вирус отступает, решение о снятии и ослаблении карантинных мер принимается в каждом субъекте РФ самостоятельно главой региона — с учетом анализа текущей ситуации и на основании рекомендаций эпидемиологов.

Как победить агитацию антипрививочников

— Как массовая вакцинация в России повлияет на развитие пандемии в ближайшие месяцы? Когда стоит ожидать стабилизации ситуации во всем мире?

— Для массовой вакцинации надо было подготовиться, для этого должно быть достаточно прививочного материала, необходимо было создать структуру. Объявленная президентом массовая вакцинация населения говорит о том, что в стране создали достаточное количество препарата и подготовили инфраструктуру.

Но реальные результаты вакцинации нельзя увидеть моментально. Поэтому я еще раз подчеркну, что важно не терять бдительности, не расслабляться, несмотря на послабление ограничительных мер. И я — за масочный режим.

И, конечно, нужно вести разъяснительную работу о пользе вакцинации как среди медиков, так и среди граждан. Сегодня многие еще опасаются этой вакцины, поэтому нужно объяснять людям, показывать на конкретных примерах.

— Планируете ли вы прививаться сами? Если да, то какую вакцину вы выберете?

— Я уже привился. Не мог раньше прививаться, потому что было противопоказание для тех, кому 65+, а мне уже 87, но сейчас в этом плане есть послабление. До вакцинации проверился — у меня вообще не было антител, то есть я был полностью беззащитен перед возможной инфекцией. Прививку сделал вакциной «Спутник V».

Конечно, здесь и в помине никакого героизма с моей стороны нет — я сделал нормальную вещь. Если кто-то хочет полагаться на авось, «авось мимо пронесет» — это его решение. Вакцинация — дело добровольное.

— Дети легче и, как правило, бессимптомно болеют коронавирусом, но при этом могут быть переносчиками болезни. Это отличает нынешнюю пандемию, скажем, от эпидемии гриппа. Нужно ли прививать детей от коронавируса? С какого возраста и какой вакциной?

— Нельзя сказать, что дети всегда легко переносят коронавирусную инфекцию. Есть даже летальные случаи, от этой инфекции погибали и новорожденные. Но эпидемиологическая ситуация в мире, тем не менее, позволяет во многих странах детей младшего школьного возраста пускать в школы — конечно, с соблюдением мер профилактики, — а детей среднего и старшего школьного возраста обучать удаленно.

Вопрос нужности прививки детям необходимо еще прорабатывать. Сейчас новая мутация этого вируса снизила возраст заболевших. Сегодня только начинается серьезная работа по возможности прививки детям. И это правильно. Нужно было сначала отработать методику на взрослых.

— В настоящее время антипрививочники активно агитируют в Сети, убеждая людей в опасности прививок, в том числе детских. Как, по вашему мнению, стоит бороться с этим движением?

— Эффективность вакцинации доказана историей самого человечества. С помощью вакцин удалось победить многие болезни. Ведь бушевали по планете, унося тысячи жизней, эпидемии чумы, но человечество нашло, как бороться с этими смертоносными инфекциями.

Прививаться нужно обязательно. Если ребенок заболел полиомиелитом, то лекарства уже не помогут, это будет несчастный инвалид на всю оставшуюся жизнь. Я лично во время ужасной Первой чеченской войны помогал чеченским детям, и мы нашли детей с полиомиелитом, которых из-за войны никто не прививал. Они заболели, и потребовались невероятные усилия, чтобы исправить ситуацию в Чечне.

Педиатры должны разъяснять родителям опасность отказа от прививок, должны выстраивать грамотную аргументацию, и для этого должны быть хорошо подготовлены сами. Победить агитацию антипрививочников можно только вескими контраргументами.

— Стоит ли ожидать в будущем всплесков новых болезней, которые будут приводить к пандемиям, сопоставимым с коронавирусной?

— Я уже говорил, что вирусы сопровождают человека постоянно, а в силу глобализации общества их распространение происходит стремительно. И, конечно, нельзя исключать возможности возникновения новых пандемий, новых болезней. Задача — быть максимально готовыми к подобным угрозам, поддерживать и наращивать устойчивость систем здравоохранения во всем мире.

Врачи должны жить достойно

— Вы — представитель советской школы медицины, которая была одной из наиболее успешных в мире. Общаетесь ли вы с нынешними студентами-медиками, молодыми специалистами? И что можете сказать об их уровне подготовки?

— Уровень подготовки врачей — это то, чему особое внимание уделяет Национальная медицинская палата, которую я возглавляю. Любой человек хочет лечиться у квалифицированного доктора, а сегодня к уровню подготовки врачей много нареканий.

Необходима большая работа в области образовательных стандартов врачей, они должны коррелировать с профессиональными стандартами — это работа, которую мы делаем. Необходимо обеспечить врачам качественное и доступное непрерывное медицинское образование, потому что врач учится всю жизнь. Силами Нацмедпалаты мы создали эффективную систему дистанционного обучения.

И, конечно, оценивать уровень подготовки врача должны тоже врачи — именно медицинское сообщество должно давать разрешение на допуск в профессию. Есть система аккредитации: в аккредитационных комиссиях, которые возглавляют представители профессионального медицинского сообщества, собраны ведущие специалисты. Я верю, что та работа, которую мы делаем для повышения уровня подготовки врачей, принесет свои плоды.

— Во время пандемии правительство выделяет значительные средства для поддержки медицинских работников, работающих с пациентами. Стоит ли ожидать увеличения зарплат врачей после окончания пандемии, которая показала значимость медицинских кадров?

— Правительство России достаточно много сделало для того, чтобы поддержать врачей материально в условиях эпидемии. И это правильное решение, несмотря на сложнейшие экономические условия. Но, конечно, достойные условия жизни, достойная оплата должны быть не только в период пандемий. Труд врачей — это тяжелый ежедневный труд, но опыт показывает, что у человечества короткая память. Сегодня все помнят о значимости медиков. Боюсь, что когда станет спокойнее — забудут. Так быть не должно, вопрос о достойной оплате труда медиков должен решаться на высшем государственном уровне.

Национальная медицинская палата проработала и представила в Государственную думу РФ, Минздрав России большой блок законодательных предложений, касающихся социального обеспечения и защиты интересов медицинских работников, определения особого статуса.

— После ваших заявлений о поддержке омских врачей в ваш адрес прозвучали нападки и оскорбления со стороны Алексея Навального и его сторонников. В Интернете в вашу поддержку запущена акция «Письмо доктору Рошалю». Как вы отнеслись к такой масштабной акции?

— Спасибо, конечно. Пусть вся та грязь, которая прозвучала в мой адрес, останется на их совести. Жизнь все расставит по своим местам. Мне нечего стыдиться за то, что я всю жизнь делал и делаю.

Ранее редакция ФАН подвела итоги проекта по сбору писем читателей в поддержку Леонида Рошаля, которого несколько месяцев назад оскорбили скандальный блогер Алексей Навальный и его сторонники.