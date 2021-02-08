Военный эксперт рассказал, почему Западу не стоит провоцировать Россию

У России крепкие нервы, но в случае агрессии армия РФ нанесет неприемлемый урон предполагаемому противнику. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

США и их союзники по НАТО разработали концепцию по нанесению комплексных ударов по противнику, которая включает проведение операций на земле, в воздухе, на море, а также в космосе и киберпространстве. Американские военные для начала планируют одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, затем применить боевые беспилотники и авиацию.

Российские военные ученые Владилен Стучинский и Михаил Корольков в своей статье указали, что упреждающий удар со стороны ВКС позволит нанести противнику в лице НАТО ощутимый ущерб уже на начальном этапе агрессии, но для этого должны быть задействованы все средства в едином ударном пространстве.

«Необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы», — сказано в статье.

До 2025–2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации упомянуты гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня выступают МиГ-31К. Кроме того, авторы статьи уверены, что Россия в случае возможной агрессии должна быть способна на «превентивные действия», то есть первой нанести противнику поражение всеми видами вооружений.

«Дело в том, что в России оборонительная военная доктрина, которая подразумевает ответный удар по предполагаемому противнику. Как мы знаем, наша доктрина уже была опробована в 2008 году, когда российские войска вступили в боестолкновения лишь после того, как армия Грузии напала на миротворцев, находящихся в Южной Осетии. Поле агрессивных действий со стороны Тбилиси армии России пришлось принудить Грузию к миру. Эта ситуация показала, что Россия готова ответить, но только после нападения и определенных провокаций. На мой взгляд, надобности в изменении нашей оборонительной доктрины на сегодняшний день нет, поскольку отечественные космическая и радиоэлектронная разведки, станции ракетного предупреждения позволяют полностью контролировать ситуацию», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, несмотря на то, что западные страны всячески пытаются спровоцировать Москву на активные действия, Российская Федерация обладает крепкими нервами. Однако, добавил он, если России будет угрожать опасность, армия РФ нанесет неприемлемый урон агрессору.

«Однако сегодня происходит нагнетание обстановки. Западные страны пытаются спровоцировать Россию на активные действия, заходя в наши территориальные воды и нарушая воздушное пространство. Но у нас крепкие нервы. Кроме того, у нас есть все возможности для мощного ответного удара. Наши армия, флот и ВКС нанесут неприемлемый урон предполагаемому противнику. Это понимают и поляки. Полный разгром армии и сдача столицы на четвертый день войны — так польские генералы попытались смоделировать на учениях конфликт Польши с Россией. Напомню, что российская армия располагает всеми компонентами, чтобы не прибегать к доктрине превентивного удара», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал сделать выводы из поражения армии в «войне» с Россией на учениях «Зима-2020». Он заявил, что маневры позволили выявить в армии недостатки, которые будут проанализированы и устранены.