Тунис получит 300 млн евро от ЕБРР на развитие энергетического сектора

Тунис, 8 февраля. Тунисская электроэнергетическая и газовая корпорация (STEG) получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) в размере 300 млн евро на преобразование сектора, сообщает информационное агентство Ecofin.

По данным источника, STEG планирует к 2025 году рационализировать свои расходы на фоне кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса. Руководство компании разработало соответствующую дорожную карту, которая включает целый ряд корпоративных реформ. Этому предшествовали консультации с министерствами энергетики и финансов, проведенные в 2020 году.

