Тунис получит 300 млн евро от ЕБРР на развитие энергетического сектора

Тунис, 8 февраля. Тунисская электроэнергетическая и газовая корпорация (STEG) получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития (EБРР) в размере 300 млн евро на преобразование сектора, сообщает информационное агентство Ecofin.

По данным источника, STEG планирует к 2025 году рационализировать свои расходы на фоне кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса. Руководство компании разработало соответствующую дорожную карту, которая включает целый ряд корпоративных реформ. Этому предшествовали консультации с министерствами энергетики и финансов, проведенные в 2020 году.

Our €300 million loan to @STEG_Tunisie will support the stability of the Tunisian energy sector during the coronavirus pandemic. It will also help STEG to implement an ambitious corporate & climate reform roadmap. https://t.co/j3hl8ZWTGM #BuildBackBetterEconomies pic.twitter.com/hepJrvNEna — The EBRD (@EBRD) February 3, 2021

Предоставленный банком кредит будет состоять из двух траншей. Первый, 100 млн евро, выделен в рамках программы поддержки инфраструктуры Туниса. Еще 200 млн пойдут на обеспечение краткосрочных и среднесрочных обязательств национальной энергетической компании, что очень важно для поддержания ее производственной деятельности. Срок погашения организацией задолженности перед EБРР не сообщается.

STEG является публичной компанией, основанной в 1962 году. Главная ее задача – выработка и распределение электричества, а также природного газа по всей территории североафриканской страны для нужд предприятий и населения.

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