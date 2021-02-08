Биолог оценил идею о том, что причиной коронавируса стало глобальное потепление

Коронавирус имеет естественное происхождение и стал следствием традиции употреблять в пищу экзотических животных. Таким мнением поделился в беседе с ФАН доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал заявления отдельных специалистов о том, что глобальное потепление послужило причиной появления новых видов летучих мышей и привело к расширению ареала их обитания, контактам переносимого ими вируса с другими животными.

«Хоть климатические изменения и воздействуют абсолютно на все, однако в данном случае, скорее всего, достаточно древние пищевые привычки наших соседей в большей степени повлияли на распространение коронавируса, чем что-либо другое. Там едят летучих мышей, употребляют разнообразных экзотических животных в медицине, кулинарии. Я считаю, что это нехорошо. Контакты с миром дикой природы способны принести многие сюрпризы. Возможно, в этом случае так и произошло», — предположил он.

Кроме того, Алексей Аграновский указал на подобные случаи распространения инфекции и их возможные причины.

«Наверно, изменение климата здесь ни при чем. Достаточно вспомнить другие вирусы, которые пришли из мира дикой природы. Я считаю, нечего пенять на что-то другое, когда тысячелетиями существуют привычки отлавливать, содержать и забивать панголинов и летучих мышей. Оттуда все идет», — подчеркнул собеседник ФАН.

В завершение специалист пояснил, как именно мог возникнуть COVID-19.

«Эта инфекция проходила через организмы разных теплокровных. По одной из гипотез, вирус прошел через панголинов и летучих мышей. Это произошло потому, что их держат в клетках рядом друг с другом», — резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Аграновский указал на интересную особенность в новой версии ВОЗ о начале пандемии.