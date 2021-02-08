Песков: Россия считает Украину частью русского мира

Москва, 8 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия считает Украину частью русского мира.

По словам пресс-секретаря российского лидера, факт отрицания Киевом этой общности не вызывает одобрения Москвы. Он добавил, что русский мир остается приоритетной темой для России.

«Защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», — уточнил Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал высылку трех европейских дипломатов из России. По его словам, сотрудники иностранных консульств принимали участие в несогласованных акциях протеста. Песков добавил, что Россия не собирается терпеть это.