Соседку Баталовых проверяют по факту клеветы

Москва, 8 февраля. История Баталовых — Дрожжиной продолжает обрастать жалобами, а возможно, и новыми уголовными делами. Теперь проверку проходит соседка по коммунальной квартире, где Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной были приобретены две комнаты для Марии Баталовой. Ида Левинская, она же Ханукаева, выступала на стороне Гитаны Леонтенко и ее дочери. Она утверждает, что Цивин ей угрожал, избивал и ей пришлось прятаться в Германии и сменить фамилию.

«На нее будет возбуждено уголовное дело, — заявил ФАН Михаил Цивин. — По трем эпизодам. Заведомо ложный донос: она написала, что я ее бил ногами во дворе. К моему счастью, я в это время лежал совершенно больной с радикулитом. У меня есть много свидетелей, включая лечащего врача, медсестру и соседей. Помимо этого, она давала клеветнические заявления по телевидению, а это тоже считается ложным доносом, потому что она говорила, что мы какого-то человека убили и завладели его то ли квартирой, то ли дачей. Дело в том, что мы даже не знаем, о ком она говорит».

Также, со слов Цивина, Левинская причастна к пропаже вещей соседа, освободившего комнаты. Он оставил их в коридоре, подготовив к отправке. Женщина же их вынесла — это показал дворник, помогавший ей.

«Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, — утверждает Цивин. — Но сейчас вмешается районная прокуратура».

По словам собеседника ФАН, Левинская-Ханукаева привлекалась ранее за то, что ударила соседку по голове молотком. По его мнению, Ида подключилась к делу Баталовых лишь по одной причине — она хочет выкупить две комнаты, которые были приобретены для Марии Баталовой, за 4 миллиона рублей.

Напомним, сегодня в Замоскворецком районном суде пройдет беседа по иску Дрожжиной к Марии Баталовой. Наталья Георгиевна хочет расторгнуть пожизненный договор ренты. Ответчик выступает против — ее адвокат хочет признать договор недействительным, и тогда с Дрожжиной можно будет взыскать деньги. Сегодня же зарегистрирован иск к Дрожжиной от первого заместителя прокурора Центрального административного округа Москвы Андрея Буданова в интересах Баталовой Марии Алексеевны.